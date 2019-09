Arrivano le Mobike a pedalata assistita: il 21 settembre biciclettata dai Giardini Margherita a Piazza Maggiore

Sabato 21 settembre, in occasione della Settimana europea della mobilità, saranno presentate in anteprima europea le eBike di Mobike, le biciclette condivise a pedalata assistita.

Per "celebrare" l'arrivo delle eBike in città, alle 10.30 partirà una "biciclettata" dall'ingresso dei Giardini Margherita a Porta Santo Stefano. La carovana transiterà lungo la tangenziale delle biciclette in direzione Porta San Mamolo, via d’Azeglio, via Farini, Archiginnasio fino Piazza Maggiore.

Alle 11 il sindaco Virginio Merola, Irene Priolo, assessore alle politiche per la mobilità e Davide Santi, city manager di Mobike terranno una conferenza stampa presso il Mobility Village, davanti a Palazzo d’Accursio.

Tutte le informazioni e l'assistenza potranno essere richiesta al "Mobike Info Point" situato nella Velostazione Dynamo, in via Indipendenza 71/z. E' disponibile anche un call center che risponde tutti i giorni con orario 7:00/20:00 tel +39 0362 1635050 o una mail support.it@mobike.com.