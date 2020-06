Ragazzini danneggiano tre Mobike: incastrati dalle telecamere

Domenica pomeriggio, la prima del mese di giugno: una guardia giurata in servizio nella sede del Comune di Bologna di Piazza Liber Paradisus osserva i monitor delle videocamere di sorveglianza e nota dei "movimenti" sospetti intorno ad alcune Mobike, le biciclette arancioni del bikesharing cittadino. Quello che vede sono tre ragazzini minorenni intenti a devastarle in via Svampa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre le biciclette danneggiate: a fine indagine le immagini hanno confermato i fatti

Allertata immediatamente la Centrale Radio della Polizia Locale, all’arrivo degli agenti tre minorenni sono stati sorpresi poco distanti, nelle vicinanze di una terza Mobike anch’essa pesantemente danneggiata. I tre minorenni sono stati riaffidati ai propri genitori e sono partite le indagini. Nei giorni successivi, dopo l’analisi delle immagini registrate, i tre minorenni sono stati denunciati per danneggiamento e le biciclette restituite al gestore del bike sharing del Comune.