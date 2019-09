Le Mobike elettriche in anteprima a Bologna: da ottobre in strada

Sbarca a Bologna, in anteprima europea, la bicicletta a pedalata assistita di Mobike: la eBike. A partire dal mese di ottobre inizierà il posizionamento progressivo in città dei mezzi a pedalata assistita, con l'obiettivo di arrivare a 300 entro il 2019. Le eBike sono dotate di un motore elettrico che aiuta la pedalata senza però eliminarla.

Le prime bici elettriche sono state presentate questa mattina durante la Settimana della mobilità sostenibile, prima con una pedalata dai Giardini Margherita a piazza Maggiore e poi con una conferenza stampa davanti a Palazzo D'Accursio.

Col nuovo mezzo elettrico, Mobike conta di dare ulteriore slancio al servizio e intanto valuta anche un potenziamento della flotta tradizionale. Il Comune, invece, spera che la bici elettrica a noleggio possa subentrare anche all'utilizzo dello scooter in centro. Ad oggi per le Mobike classiche si contano oltre 3mila noleggi al giorno e 180mila iscritti al servizio.

Intanto per promuovere l'uso del bike sharing in occasione della Settimana europea della Mobilità, per la giornata di domenica 22 settembre Mobike metterà a disposizione 2.500 corse gratuite utilizzabili con le biciclette standard. Per ottenerle occorre inserire nella pagina "I miei coupon" dell'App Mobike il codice BOLOGNAMW. Il coupon gratuito vale 20 minuti. Superati i 20 minuti di utilizzo di ciascuna corsa, verranno applicate le tariffe in vigore.

Come si usa

Per sbloccare e iniziare la corsa di una eBike è necessaria la nuova versione della Mobike App. L’utente può scegliere il mezzo che preferisce cliccando sull’icona “Mobike” per il modello tradizionale o sull'icona “E-bike” per la bicicletta a pedalata assistita. Per iniziare la corsa si scannerizza il codice QR.



A differenza delle classiche Mobike, dove per terminare la corsa viene chiuso manualmente il lucchetto che si trova sul mezzo, le eBike sono dotate di un lucchetto elettronico e la corsa termina tramite App cliccando su “Termina corsa”. Inizio e termine corsa saranno quindi sempre azionate tramite App. Questa nuova tecnologia presente sul mezzo eliminerà totalmente i tentativi di manomissione per un utilizzo improprio.

Tariffa, penali e area operativa

Nella fase di avvio del servizio, l'utilizzo delle eBike sarà possibile alle seguenti condizioni:

• concludendo il noleggio all’interno di una delle aree di parcheggio (denominate eBike Hub) identificate nella mappa dell’app tramite apposite icone. In questo caso il costo sarà di 2 euro per ogni singola corsa da 30 minuti;

• concludendo il noleggio all’interno della specifica area operativa destinata alle eBike, visibile nell’app di Mobike (e che coinciderà con il centro storico di Bologna), ma al di fuori degli appositi eBike Hub: in questo caso oltre al costo di 2 euro per ogni singola corsa da 30 minuti, Mobike addebiterà agli utenti un costo aggiuntivo pari a 10 euro;

• qualora il noleggio venga completato al di fuori dell’area operativa visibile all’interno dell’App (coincidente con il centro storico) e al fuori degli eBike Hub: in questo caso oltre al costo di 2 euro per ogni singola corsa da 30 minuti, Mobike addebiterà agli utenti un “costo di recupero” della bicicletta pari a 50 euro.

Gli addebiti verranno prelevati direttamente dal Portafoglio Mobike dell’utente. Se il credito del Portafoglio eBike andrà in negativo non sarà più possibile utilizzare l'app se non inserita una nuova ricarica sufficiente a coprire il debito.

Dove parcheggiare

Nella fase di avvio gli eBike Hub saranno circa 50 e saranno distribuiti tra centro storico e periferia. Gli eBike Hub coincidono con gli Hub già presenti e saranno distinguibili anche a livello di segnaletica verticale. Nella scelta sono state privilegiate postazioni situate in luoghi visibili, frequentati e videosorvegliati per preservare le biciclette da persone malintenzionate.

Sempre per preservare il servizio, potranno inoltre essere individuate specifiche “no parking areas” (giardini, piazze, aree e strade particolari) in cui non sarà possibile chiudere il noleggio.