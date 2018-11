Mobike parcheggiate in aree private, giro di vite: App bloccate per i 'furbetti'

Come annunciato nelle settimane scorse, Mobike ha deciso di sanzionare chi a Bologna parcheggia la bici condivisa nel cortile di casa. E lo farà bloccando l'app del colpevole. Lo stop sarà segnalato tramite sms all'utente, che da quel momento non potrà più utilizzare il servizio.

A renderlo noto è il Comune di Bologna, spiegando che "la società ha deciso di intervenire a fronte del problema diffuso di mezzi parcheggiati in luoghi privati. Chi usa le Mobike deve fare attenzione a lasciare la bicicletta in modo responsabile e accessibile all'utilizzatore successivo- sottolineano da Palazzo D'Accursio- invece i mezzi chiusi in proprietà private diventano inutilizzabili e generano disservizi".

Per questo "è stato attivato un sistema di controllo che permette di ridurre ulteriormente il fenomeno e garantire il massimo livello di servizio". Mobike si dice comunque "molto soddisfatta dei primi risultati" del servizio a Bologna. "Il problema delle biciclette rinchiuse in proprietà private- spiega il Comune- è infatti più rilevante del vandalismo che, grazie al servizio di sicurezza avviato ad aprile, si è notevolmente ridotto".

Il controllo sul parcheggio privato delle Mobike è stato deciso "anche in prospettiva del lancio delle e-bike che potrebbero essere soggette al rischio di privatizzazione". Mobike "è un servizio di mobilità' sostenibile in condivisione e come tale deve essere utilizzato- afferma Alessandro Felici, Ad di Evlonet, la società che distribuisce e gestisce il servizio in Italia- abbiamo deciso di intervenire in modo importante affinché le nostre bici siano sempre disponibili e offrire ai nostri utenti un servizio efficiente". (San/ Dire)