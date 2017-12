Capelli: fra le tendenze per Capodanno il taglio 'senza forbici'

Faux bob, bowl, swag, wob, shag. Non è uno scioglilingua, sono i nomi messi in fila di alcuni tagli e look di capelli molto in voga: li vediamo su Instagram, scegliamo quello più adatto a noi per poi "inoltrare" la richiesta all'hair stylist, che ha il duro compito di tradurre e personalizzare richieste a volte impossibili.

E se per la notte di Capodanno potessimo ricorrere a escamotage "diabolici" che ci cambiano la testa trasformando lunghezze e volumi? Tutto è possibile, soprattutto se ci si concentra in una sola serata nella quale vogliamo essere diverse dal quotidiano, magari come premessa per i cambiamenti più profondi che abbiamo messo nella lista dei buoni propositi del 2018.

"Cenerentola per una notte? A Capodanno si può, ma bisogna avere i giusti complici, primo fra tutti il tuo parrucchiere" - lo dice Alberto, titolare del salone I Brunelleschi, impugnando il suo potentissimo phon da una delle postazioni del negozio di Piazza Santo Stefano.

"Quest'anno la moda non pone limiti alla creatività: coi capelli si può giocare sui volumi, sulle lunghezze e persino coi colori in massima libertà. Via libera a raccolti che mimano tagli colti e a escamotage diabolici per allungare e dare volume e grinta a una chioma spenta e senza corpo".

"Una delle tendenze 'rivoluzionarie' che proponiamo per esempio si chiama Hair Revolution by I Brunelleschi: un sistema brevettato di extension temporanee che si applicano in un attimo e regalano davvero un effetto sorprendente. I "capelli da indossare" sono uno stratagemma ideale per rincarare la dose di fascino. In un attimo i capelli assumono un aspetto vitale e la chioma diventa piena e corposa. Le ciocche da indossare permettono anche di creare effetti inediti di colore e anche bagnate tornano perfettamente in piega grazie a un trattamento specifico. Bellissime sì e con un trucco che non si vede!"

UN NUOVO TAGLIO, MA SENZA FORBICI. "Altro stratagemma - continua Alberto - è dedicato a chi vuole stupire a capodanno con un taglio radicale senza toccare le forbici. Lo abbiamo scovato sui red carpet durante tutta la stagione autunnale: è il Faux bob! Il Bob è il taglio a caschetto che non conosce un tramonto nella moda degli ultimi anni. Alle spalle o appena sotto i lobi il Bob sembra donare davvero a tutte. Le più timorose e quelle allergiche alle forbici però hanno un'opportunità ed è un raccolto elegante che ripiega le punte e riproduce lo stesso effetto sbarazzino. Questo particolare raccolto nemmeno troppo difficile, fa provare l'ebbrezza dei capelli corti anche solo per una sera".

E POI IL GIOCO DEI COLORI. "Ultima da giocare per essere uniche a Capodanno è la carta dei colori. Via libera alla creatività sia per effetti permanenti (sono ancora di gran moda tutti i colori pastello) che a cere colorate per evidenziare una piega spettacolare..."