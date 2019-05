Disastri maltempo, esercito in soccorso alla popolazione

Dallo scorso 29 maggio, il personale del 121° Reggimento artiglieria controaerei "Ravenna" e del Reparto Comando e Supporti Tattici del Distaccamento della Brigata Aeromobile Friuli di Bologna è intervenuto con due plotoni per effettuare le attività di monitoraggio, controllo e pattugliamento degli argini del fiume Secchia di Modena, posto sotto controllo idrogeologico a seguito delle abbondanti piogge che hanno interessato i fiumi ed i torrenti del territorio modenese in questi giorni.

In questo momento stanno operando 40 uomini e donne dell'esercito italiano, in coordinamento con la protezione civile di Modena e il Comando delle Forze Operative Nord di Padova. "Il personale dell'Esercito - fann sapere dal 121° Reggimento - grazie all'esperienza maturata nelle missioni all'estero e all'elevata connotazione "dual use" è in grado di intervenire in ogni momento in supporto della collettività".