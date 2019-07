Scomparso da Anzola, si cerca il 26enne Mohssin Dahi

Ha problemi di salute e non ha con se i farmaci per la sua terapia quotidiana Mohssin Dahi e Il 30 maggio scorso è uscito di casa dicendo di voler andare a prendere un caffè e non ha più fatto rientro.

Mohssin ha 26 anni, è alto 1.65, occhi neri, capelli castani. E' originario del Marocco ed è scomparso da Anzola dell'Emilia, dove vive con la famiglia. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto giallo, pantaloni blu, scarpe da ginnastica nere. Ha con sé un cappello nero con visiera.

Del caso si sta occupando anche la trasmissione Rai 'Chi l'ha visto'.