Minorenne molestata sul bus: le bagna la camicetta e poi la palpeggia

La denuncia è stata fatta ai Carabinieri di Medicina, dove la ragazzina 17enne vive con i genitori. Da lì che era partita per raggiungere il centro di Bologna in autobus ed è stato sul mezzo che ha fatto lo spiacevole incontro. Un uomo infatti ha cominciato a importunarla prima rivolgendole parole esplicite e a sfondo sessuale, poi versandole addosso dell'acqua per rendere trasparenti i suoi abiti.

I fatti vengono raccontati da Il Resto del Carlino di Bologna, che spiega come per la giovane sia stato un incubo, uno shock. Tanto che sono stati i suoi genitori a fare denuncia contro ignoti (l'uomo è stato descritto e probabilmente è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza della corriera), dopo che lei ha raccontato a casa quello che le era accaduto qualche ora prima.