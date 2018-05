Molestatore seriale in stazione, Borgonzoni LN: 'Castrazione chimica'

"Castrazione chimica e allontanamento dal territorio nazionale, questo ci vorrebbe, che vada a scontare la pena nelle galere di casa sua, dove sicuro se entri, la pena, la sconti tutta". Lo scrive in una nota la neo-senatrice leghista Lucia Borgonzoni dopo l'arresto di un 23enne afgano da parte della Polizia ferroviaria di Bologna.

L'uomo è accusato di aver molestato cinque donne, due delle quali minorenni: "La cosa veramente folle della vicenda, è che si sarebbe potuta evitare, visto che questo individuo aveva già precedenti per reati a sfondo sessuale e non solo - continua Borgonzoni - oltre alla poca sicurezza che continua a contraddistinguere la stazione ferroviaria bolognese, una delle poche di così grande transito, ancora sprovvista di tornelli - il vero dramma - per la leghista - è che gente come questo individuo, con precedenti di tale gravità, dovrebbe essere allontanata dall'Italia senza nessuna esitazione".