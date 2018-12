Viaggio incubo sul bus per una 17enne: uomo denunciato per violenza sessuale

Erano mesi ormai che incontrava sull'autobus quell'uomo più grande, che si accostava dietro di lei fino a sfiorarla con le parti intime, soprattutto approfittando della frenata del mezzo.

Le molestie erano partita quest'estate, ma la giovane, una studentessa 17enne, non aveva mai denunciato l' accaduto, fino a qualche giorno fa, quando si è recata in Caserma a Zola Predosa.

Ha raccontato di incontrare spesso il molestatore sull'autobus 94 - che da Bologna porta a Bazzano, Valsamoggia- al ritorno da scuola, e che puntualmente l'uomo trovava il modo alzarsi dal suo posto e continuare a tormentarla.

Ieri, infine, ha chiamato i Carabinieri che hanno fermato l'autobus, cogliendo il soggetto in flagrante. Si tratta di un cittadino marocchino di 40 anni, denunciato per violenza sessuale, come da articolo 609 bis del codice penale.