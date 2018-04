Molestava donne e ragazzine sui bus modenesi, 35enne in manette

Fermato dalla Polizia municipale di Modena con l’accusa di violenza sessuale un molestatore seriale che agiva sugli autobus scegliendo le linee e gli orari più frequentati dalle studentesse, tra le quali spesso sceglieva le sue giovani vittime, talvolta addirittura minorenni. Data la gravità delle accuse, le pesanti prove indiziarie contro di lui e soprattutto la pericolosità dell’uomo, su impulso della procura il Giudice per le indagini preliminari, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Quando dalla Procura è arrivato il via libera all’arresto dell’uomo, un 35enne di nazionalità tunisina, gli agenti della Municipale modenese non hanno perso tempo: lo hanno individuato in largo Garibaldi su un autobus della linea 7. Ai quattro agenti che gli si sono avicinati ha tentato di opporre resistenza fino a colpire con una violenta testata uno di loro. Alla fine però l’uomo, che è residente a Bologna e ha una lunga serie di precedenti penali che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale, allo spaccio di stupefacenti, lesioni, rissa e maltrattamenti in famiglia, è stato fermato e portato in carcere. In tasca aveva una sessantina di sanzioni non pagate per la mancanza del titolo di viaggio e una vecchia carta d’identità che esibiva ai controllori, il suo permesso di soggiorno risulta però scaduto da qualche tempo.

