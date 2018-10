La palpeggia sul bus: 'Vuoi sposarmi?', poi le mani addosso e le molestie

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di violenza sessuale. E' successo ieri intorno alle 12, sul bus 19. Salito in via San Vitale il 40enne, cittadino italiano originario di Alessandria, ha messo gli occhi su una ragazza, studentessa 25 di origini baresi.

Subito le attenzioni non richieste si sono fatte pressanti, tra cui una richiesta di matrimonio improvvisata: al rifiuto di lei, lui ha cambiato atteggiamento e nel diverbio avrebbe cominciato ad allungare le mani. Nel frattempo i pochi passeggeri a bordo del mezzo hanno assistito a tutta la scena, ma nessuno sarebbe intervenuto. E' toccato alla ragazza, dopo essersi liberata delle mani addosso, ad andare direttamente dal conducente a chiedere aiuto e a chiamare la Polizia.

A quel punto l'autista ha fatto fermare il mezzo e ha fatto scendere tutti, tranne il 40enne, a bordo del bus con un cane di taglia media. Arrivati sul posto, gli agenti hanno faticato non poco ad ammanettare il soggetto, visibilmente ubriaco. L'animale invece è stato recuperato dal personale del canile di Trebbo.

Il 40enne, che addosso aveva anche un piccolo quantitativo di marijuana, ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio, percosse e maltrattamenti con animali. Ora è in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.