Via Stalingrado, molestie sessuali a cameriera: 32enne in manette

Molestie fisiche e verbali. Per questo un 32enne bolognese, impiaegato, è stato arrestato dai carabinieri di Bologna dopo un episodio che ha visto come vittima una cameriera di 23 anni.

L'accusa è di molestie sessuali. Secondo quanto ricostruito la donna era seduta davanti al locale a fumare una sigaretta all'ora di pranzo, quando l'uomo ha tentato un approccio, seguito da alcune frasi volgari e infine da un approccio fisico osceno.

La vittima a quel punto ha allontanato il soggetto per irentrare e far chiamare i carabinieri. Il 32enne, con precedenti per furto e minacce, è poi stato portato via dai militari.