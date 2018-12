Controlli alla circolazione stradale: alcool e armi, denunciati in due

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella hanno eseguito una serie di controlli alla circolazione stradale, identificando decine di conducenti in transito sulle principali arterie di collegamento con il capoluogo felsineo.

Tra gli automobilisti identificati, un 33enne cittadino italiano che si trovava alla guida di una Opel Astra è risultato positivo all’alcol test con un valore piuttosto alto, pari a 2,39 g/l. Oltre al ritiro della patente di guida e a una denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcol, l’automobilista, che è stato identificato in via Roma a Baricella, dovrà rispondere anche di possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, perché deteneva un cutter senza giustificato motivo.

Sempre in via Roma a Baricella, i Carabinieri hanno denunciato anche un 40enne cittadino marocchino perché irregolare sul territorio nazionale in quanto in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da oltre quattro anni.