Molinella: paracadutista precipita in fase di atterraggio, interviene l'elisoccorso

Incidente ieri pomeriggio alle 14 all'aviosuperficie di Via Madonna Bottarda a Molinella. Un 45enne originario della provincia di Roma si è schiantato al suolo.

Dopo il lancio, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, il paracadute non si è aperto e il 45enne in fase di atterraggio è precipitato, riportando la frattura del bacino e del femore. Sul posto sono intervenuti i sanitari e l'elicottero del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Maggiore in codice di media gravità. Si tratta di un paracadutista esperto e, da una prima analisi, potrebbe essersi trattato di un errore di manovra.

A luglio scorso, Alessio Stipcevich, 42enne di Anzola, aveva perso la vita a Bismantova, il massiccio roccioso dell'Appennino reggiano, mentre stava facendo "base jumping".