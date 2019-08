Tentano furti con tecnica abbraccio, ma passa la pattuglia

Due donne di 26 e 40 anni sono finite in manette a Molinella, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Gli episodi contestati si sono verificati a pochi minuti l'uno dall'altro. Nel primo caso è una pattuglia di carabinieri di passaggio ad accorgersi che un uomo, un signore di mezza età, stava venendo abbracciato in maniera insolita da una donna giovane. non appena visti i colori dell'Arma la ragazza si è allontanata a passo svelto.

La potenziale vittima, edotta a sommarie informazioni dai militari, ha ammesso le circostanze insolite dell'approccio e che probabilmente la donna stava mirando alla catenina che portava al collo. Poi, a poche centinaia di metri un secondo episodio: questa volta è un'altra potenziale vittima a chiedere l'aiuto della pattuglia, indicando più o meno le stesse modalità del tentativo.

Alla fine è stata un auto Fiat Stilo a essere fermata, con tre persone a bordo, un uomo e due donne. una delle due è stata riconosciuta dai carabinieri, che quindi hanno proceduto con gli approfondimenti. Di qui sono scattate le manette per le donne, mentre all'uomo alla guida è stata notificata una denuncia per concorso.