Lingotti d'oro venduti online: ma è una truffa

Ha messo in vendita due lingotti d'oro su un sito internet a 1.400 euro, ma, come spesso accade, una volta ricevuto il versamento, è sparita.

A fare denuncia ai Carabinieri di Molinella l'acquirente, un camionista di Salerno di 36 anni. Inserzionista, una 31enne di Avola, in provincia di Siracusa, che è stata denunciata per truffa.

I Carabinieri rilanciano le raccomandazioni per non cadere nei raggiri: diffidare sempre degli acquisti molto convenienti, non acquistare oggetti presentati come pezzi d'arte o d'antiquariato, non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute, non firmare nulla che non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia più esperte.