Incidente all'aviosuperfice di Molinella, paracadutista si schianta: grave al Maggiore

Un atterraggio tragico oggi per un paracadutista presso l'aviosuperficie di via Madonna Bottarda a San Martino in Argine di Molinella.

Si tratta di uomo di 49 anni che è precipitato riportando gravi contusioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco con una squadra e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice 3 (massima gravità) all'ospedale Maggiore.

A luglio altri due episodi simili: un 47enne lombardo era atterrato male dopo un lancio in quota con il paracadute e un 43enne, paracadutista esperto originario del ravennate, aveva azionato il paracadute ma era atterrato a velocità sostenuta sul terreno.