Stalking: perseguita e spia la ex moglie, arrestato in flagranza

La ex moglie aveva più volte chiamato i Carabinieri per riferire dei comportamenti molesti del suo ex marito, ma non aveva mai voluto sporgere denuncia fino a ieri, quando un 52enne originario del bolognese è stato arrestato per atti persecutori dai militari.

La donna, cittadina straniera di 36 anni, residente in provincia, ha chiamato il 112 riferendo che il marito era nascosto tra i cespugli fuori dalla sua abitazione e la stava spiando, così quando la pattuglia è arrivato lo ha colto sul fatto e ha fatto scattare le manette. I due si erano separati qualche mese fa e, l'uomo che non accettava la fine del matrimonio, aveva iniziato a minacciarla, insultarla e molestarla sia di persona che via telefono.