Truffa dello specchietto, 84enne raggirata per 300 Euro

Una 84enne di Baricella, che stava guidando in via Severino Ferrari, all’altezza dell’intersezione con via Canale della Botte, località San Pietro Capofiume, è stata truffata dall’ennesimo malvivente, peraltro già conosciuto dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma l'anziana donna è stata avvicinata da un’automobilista che pretendeva di avere 300 euro, come forma di risarcimento per la rottura dello specchietto retrovisore che, a suo dire, gli aveva provocato durante un sorpasso.

L’anziana ha preso il portafogli, ma si è mostrata sin da subito contraria ad assecondare le richieste dell’automobilista che stava iniziando a innervosirsi. Questi, alla vista dei soldi che l’anziana teneva tra le mani, glie li ha sottratti ed è fuggito a bordo di una Volkswagen Golf.

I Carabinieri della Stazione di Molinella, dopo essere risaliti alla targa dell’auto, hanno rilevato che il mezzo è intestato a una 20enne di Bologna ed è utilizzato anche da un suo conoscente, un 24enne di Noto (SR), corrispondente alla descrizione che la vittima aveva fornito in sede di denuncia.

I due hanno entrambi precedenti di polizia, soprattutto per reati in danno delle fasce più deboli (invalidi e anziani). Il ragazzo, ricercato dai Carabinieri, perché irreperibile, è stato denunciato per danneggiamento, truffa e furto con strappo.

La campagna informativa sulle truffe agli anziani, avviata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, prosegue costantemente. Anche con l'utilizzo di precisi opuscoli che trattano l’argomento.