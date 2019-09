Truffa dello specchietto, due 'colpi' in tre giorni: arrestato 'professionista' in trasferta

Era già stato arrestato l'11 settembre a Medicina, mentre, con una complice, stava tentando di mettere a segno la "truffa dello specchietto", ma ora la posizione di un siracusano di 25 anni si aggrava.

I Carabinieri di Molinella, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza dei giorni precedenti, hanno "visto" il giovane, sempre a bordo di una Opel Adam, truffare una 72enne di Baricella che gli aveva consegnato 80 euro, salvo poi rendersi conto del raggiro e denunciare l'accaduto in caserma, il 9 settembre scorso. Come da copione, era sceso dall'auto in via Emilia superiore a Molinella chiedendo i danni all'anziana che era appena uscita dal supermercato. Si tratta dunque di un "professionista" della truffa in trasferta, visti i suoi numerosi precedenti specifici. L'arresto è stato convalidato e il 25enne verrà processato.