Una panchina speciale in piazzetta Morandi, con una poesia nascosta e 15mila puntine colorate

Si tratta della eccentrica installazione dell'artista Ma Rea in vista di 'Muri Di Versi', il festival di poesia di strada di via Fondazza

La quarta edizione di 'Muri Di Versi'- Festival di poesia di strada & socialità poetica è in arrivo il 19 e il 20 maggio.

Nel corso del tempo Muri Di Versi si è caratterizzato per i suoi progetti sociali tra cui 'Poesie dal carcere': un allestimento poetico delle poesie scritte dai detenuti del carcere di massima sicurezza Opera di Milano. (Referente del progetto Alberto Figliolia);

'Dalle parole ai fatti, poeti per Camerino', progetto di solidarietà poetica in collaborazione con l'associazione Menopermeno finalizzato a raccogliere fondi per aprire uno sportello psicologico a Camerino, zona terremotata del maceratese. Tra i partecipanti i poeti Valerio Grutt, Alessandro Burbank, Lorenzo Bartolini, Paolo Agrati, collettivo Mitilanti.

Gli organizzatori del festival sono Anita Bianco, Magda Ialonardi, Eleonora Negrisoli, Ariele di Mario, Maria Rosaria Deniso, Francesca D'Agnano.