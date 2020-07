Scivola mentre cerca funghi, donna soccorsa a Monghidoro

Brutta avventura in montagna per una donna. È andata a funghi con un amico nella zona di Fradusto, frazione del comune di Monghidoro. In un tratto di sentiero molto sconnesso e ripido è scivolata procurandosi un doloroso trama alla gamba che non le ha più consentito di proseguire. Sono circa le 16 quando l’amico chiama il 118.

Dopo i soccorsi in ambulanza verso l'ospedale

Sul posto viene invita l’ambulanza di Loiano, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo che invia sul posto la squadra di Monghidoro e i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Monghidoro. Alla paziente, una volta raggiunta, le è stato immobilizzato l’arto infortunato, posizionata poi sulla barella toboga e trasportata fino alla strada carrozzabile, dove ad attenderla c’era l’ambulanza che ha poi provveduto a trasportarla all’ospedale per accertamenti.