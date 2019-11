FOTONOTIZIA| Maltempo, caduta massi sulla Fondovalle

Le abbondanti precipitazioni di ieri hanno provocato alcuni smottamenti nel bolognese. Sulla Fondovalle, nel territorio di Monghidoro ieri sera sono intervenuti i Vigili dl fuoco dopo l'allarme lanciato dai passanti che segnalavano la caduta di massi. Il tratto di strada è stato chiuso per la messa in sicurezza e per liberare la carreggiata.

Gallery