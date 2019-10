Monopattino elettrico, stretta del Comune. Priolo: "Usato in maniera impropria"

Conclusi gli approfondimenti avviati per arrivare all'annunciata regolamentazione dell'uso del monopattino elettrico. Lo riferisce l'assessore alla Mobilità, Irene Priolo, a margine della conferenza stampa sul primo anno del car sharing Corrente. "Il mio ufficio ha terminato l'iter interno istruttorio- spiega l'assessore- per poter andare avanti con la delibera e devo fare un passaggio in commissione".

I tempi quindi si sono allungati, visto che la stessa Priolo aveva annunciato novità entro fine settembre: "In questo momento sono molto intenzionata a normare l'utilizzo privato, perchè se anche non lo volessimo fare- continua l'assessore- io vedo cittadini che quotidianamente utilizzano i monopattini e lo fanno in maniera impropria, vanno anche sotto i portici o nelle zone pedonali, per cui è necessario prendere un provvedimento".

Per quanto riguarda invece l'eventualità di allargare anche al monopattino i servizi sharing, Priolo continua ad essere molto cauta. "Parteciperò a un evento con anche colleghi di altre città per capire come stanno funzionando le sperimentazioni sharing che stanno facendo Milano, Torino e Rimini. Per me è molto interessante, ma è ovvio- avverte l'assessore- che le nostre caratteristiche urbane sono particolari, per cui non sto correndo rispetto allo sharing del monopattino". Anche perchè intanto c'è da "far funzionare molto bene quello che già abbiamo", aggiunge Priolo, ovvero le nuove Mobike a pedalata assistita, sbarcate a Bologna da pochi giorni. Il servizio sta andando "benissimo" e soprattutto "oltre le più rosee aspettative", conclude Priolo.