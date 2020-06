Ruba il monopattino, vittima lo vede in video poi lo riconosce in strada

L'ha visto rubare il monopattino elettrico in casa propria grazie alle telecamere che lo hanno immortalato mentre sottraeva il veicolo il 7 giugno. Poi, ieri pomeriggio, la vittima lo ha riconosciuto in via Mattei e ha chiamato la polizia.

Così il ladro, un cittadino tunisino del 1983, è stato denunciato per furto in abitazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha vari alias e precedenti per reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti.