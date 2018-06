L'estate della Montagnola: da giugno a settembre musica, cibo, sport, cinema e bimbi

'Montagnola 360' risponde all’ultima grande sfida di restituire il parco alla città attraverso iniziative musicali, due aree ristoro, attività sportive, una rassegna cinematografica e iniziative dedicate a bambini e bambine.

È l’impegno di una rete di partner che seguendo l’input dal Comune di Bologna ha deciso di investire risorse ed energie per valorizzare nuovamente un’area associata troppo spesso al degrado.

Confcommercio Ascom Bologna ed EmilBanca Credito Cooperativo sono i primi due sostenitori di questo progetto: grazie a loro è stato possibile immaginare una programmazione che integrasse gli eventi musicali con iniziative dedicate alle famiglie.

Tra queste “I burattini” di Riccardo e le proposte sportive portate avanti dal CSI – Comitato Provinciale di Bologna: basket, staffette per bambini e bambine con kart a pedali.

Cuore pulsante della stagione è l’area centrale del parco con il food corner aperto dal 1 giugno dalle ore 12.00 e curato, per la parte aperitivi e stuzzicheria, dal circolo Arci Binario 69 e, per le proposte di primi e secondi, da Adesso Pasta Car Ristorante.

In questo spazio trova casa per il quarto anno consecutivo la rassegna jazz diretta dal noto sassofonista Piero Odorici: 16 concerti a partire dal 3 giugno, alle ore 21.30, best of di ciò che il panorama musicale del settore può offrire, oltre che il tratto distintivo e irrinunciabile della stagione estiva del parco.

La programmazione musicale si integra e completa con l’eclettica proposta di Binario 69, “tana musicante della Bolognina” che nella sua summer version dà spazio ad artisti locali e non dalle sonorità funk, electro, swing e dalle contaminazioni jazz: gli eventi musicali sono previsti dal 2 giugno, ore 20.00. Inoltre, a partire dal 10 giugno l’appuntamento della domenica bolognese in Montagnola è con il Laboratorio Sociale Afrobeat che propone – dalle ore 17.00 – un workshop musicale gratuito aperto a tutti i cittadini musicisti e non.

Dall’area centrale, spostandosi verso la struttura circolare chiusa, si arriva alla zona dedicata al cinema all’aperto “A piedi nudi nel prato”, rassegna curata per il secondo anno consecutivo dal comitato cittadino #FreeMontagnola. Dal 12 giugno alle 21.45 il martedì è dedicato ai film in proseguimento di visione mentre il venerdì ai titoli per famiglie: anticipa questa serata il mercatino dei bambini e delle bambine pensato dalle 18.00 alle 21.00 nel viale centrale del parco (prenotazione obbligatoria attraverso la mail comitato@freemontagnola.it).

A queste iniziative si aggiunge la programmazione giornaliera dei campi estivi curati da Arci Bologna con la collaborazione di Antoniano onlus e dedicati ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni. Da ormai 8 anni, il parco della Montagnola, è stato il luogo dove passare l’estate in città per moltissime famiglie e quest’anno il tema centrale della programmazione è proprio la cultura perché, come afferma Rossella Vigneri – Presidente Arci Bologna: “è il solo strumento che abbiamo per fare di questo parco uno spazio più bello e accogliente per tutti”.

Le fa eco il Direttore dell’Antoniano, Giampaolo Cavalli: “Il nome “Montagnola 360” descrive un cerchio che è quello che rappresenta geograficamente il parco ma anche quello non meno concreto della rete che è necessario fare tra tutti per ridare al parco quella dimensione umana collettiva e positiva che periodicamente sembra perdere.”