Sono stati intensificati i controlli a cavallo di Ferragosto da parte dei Carabinieri nel Parco della Montagnola e nelle vie adiacenti.

Ieri un cittadino gambiano di 25 anni e un cittadino algerino di 53 sono stati arrestati per spaccio perchè trovati in possesso di 10 grammi di hascisc e uno di cocaina.

In via Serlio un cittadino tunisino 37enne ha scassinato le portiere di due auto per cercare di rubare all'interno ed è stato ammanettato.