Montagnola: spaccia davanti alla scuola materna, 33enne in manette

I Carabinieri di Bologna hanno arrestato ieri un 33enne, senza fissa dimora e disoccupato, per spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate durante un servizio antidroga dell'Arma all’interno del Parco della Montagnola.

Il soggetto, cittadino nigeriano, è stato visto nei pressi della Scuola d’Infanzia “Betti-Giaccaglia”, mentre stava vendendo una dose di marijuana a un passante, poi identificato in un 24enne italiano. Lo spacciatore, gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato e rinchiuso in camera di sicurezza, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti.