Montagnola: offre droga al Carabiniere, giovanissimo pusher in manette

Ha offerto droga ai Carabinieri della Compagnia Bologna Centro svolgono dei servizi antidroga nel Parco della Montagnola. Un pusher, appena maggiorenne, è stato arrestato ieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un napoletano incensurato e disoccupato, di origine tunisina.

Si è avvicinato a un Carabiniere, in abiti civili, per vendergli del hashish. Dopo essere stato accompagnato in caserma per l’identificazione, il giovane è stato rimesso in libertà ai sensi dell’Art. 121 del Codice di Procedura Penale: “Liberazione dell’arrestato o del fermato”.