Montagnola, nuova gestione del chiosco: eventi e attività culturali fino a mezzanotte

Più illuminazione, impianto di videosorveglianza, punto di abbeveraggio per i cani, eventi culturali, musicali e sportivi. Sono questi alcuni dei punti del Patto di collaborazione che il Comune di Bologna sottoscriverà con Frida Project, i nuovi gestori del chiosco che si trova nel parco della Montagnola.

Frida gestisce il chiosco dallo scorso ottobre e "intende riqualificare la struttura e l'area su cui il chiosco insiste- si legge nella delibera con cui la Giunta comunale ha approvato la proposta di collaborazione- proponendo interventi specifici volti a favorire la sicurezza e la fruibilità di un parco, situato nel cuore della città, che nel tempo ha visto il verificarsi di situazioni al margine della legalità".

E inoltre Frida "intende impegnarsi alla realizzazione di una serie di attività culturali, iniziative sociali ed eventi- continua la delibera- volti ad incrementare la frequentazione da parte di cittadini e turisti nel parco creando, anche attraverso il coordinamento tra le associazioni del territorio, stimoli per favorire l'integrazione, l'inclusione e la condivisione dello spazio pubblico tra i cittadini di ogni eta', genere e nazionalità". Quindi attività legate al gioco e all'intrattenimento; ospitare, d'estate, presentazioni all'aperto organizzate dalle librerie della zona; promuovere obiettivi di sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030 dell'Onu

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Frida prevede nel periodo estivo orari di apertura del chiosco coincidenti con quelli del parco (dalle 7.30 a mezzanotte) e, d'inverno, la massima apertura possibile. Di conseguenza, Palazzo D'Accursio si impegna a riconoscere a Frida un contributo di 5.000 euro per il 2020-2021: questo "in considerazione degli impegni assunti nonchè dell'onere di divenire, all'interno del parco, un vero e proprio punto di riferimento in raccordo e in collaborazione con l'amministrazione comunale". (dire)