Droga, nuovo blitz anti-spaccio in Montagnola: chiusi i cancelli

Un nuovo intervento nel Parco della Montagnola, deciso in Prefettura nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza. Come accaduto a fine marzo, le Forze dell'ordine sono tornate in forze nel parco cittadino dare un segnale forte contro lo spaccio di stupefacenti.

Da quanto si apprende, anche questa volta sono impegnate nell'operazione antidroga Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale e, anche in questo caso gli accessi rimangono chiusi.