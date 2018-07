Montagnola di nuovo al setaccio: controlli, arresti e droga sequestrata

Nuovo blitz interforze al parco della Montagnola. Ieri tutta l'area verde è stata passata al setaccio da parte degli agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Il bilancio dell'operazione è di 39 persone identificate, 36 delle quali straniere. 5 soggetti sono stati portati in Questura per accertamenti. Tra loro un mionre è stato arrestato, cittadino tunisino classe 2002 già destinatario di misura di custodia cautelare per spaccio di sostanze

Nel corso dei controlli è stato rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti circa un etto di marijuana. Altri due soggetti sono stati denunciati per inottemperanza al decreto di espulsione, mentre il Daspo urbano è stato inflitto a 4 uomini, tutti cittadini nigeriani, di età compresa i 19 e i 33 anni, mentre un cittadino algerino, risultato irregolare, è stato accompagnato al Cpr.