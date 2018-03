Montagnola, il cane 'Apache' della Municipale scova oltre un etto di marijuana

Apache ha fatto centro. L’agente a quattro zampe in forza al nucleo cinofili del reparto Sicurezza della Polizia Municipale di Bologna, nel corso di un pattugliamento, ha scovato nella giornata di ieri, 122 grammi di marijuana nascosti in dieci involucri contenuti in due buste da cinque involucri ciascuna.

Le buste si trovavano all’interno di due diversi arbusti che ornano la rampa di accesso alla Montagnola sul lato dello Sferisterio. Lo stupefacente è stato sequestrato dalla Polizia Municipale. Il nucleo cinofili della Polizia Municipale di Bologna è composto in tutto da cinque agenti a quattro zampe.

