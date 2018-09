Droga, servizio interforze in Montagnola: piovono denunce e daspo

Ancora un servizio stroridnario interforze oggi nel Parco della Montagnola. Una 60ina tra agenti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Municipale con l’ausilio anche delle Unità Cinofile hanno svolto un'operazione mirata al contrasto dello spaccio. Sono stati trovati nei cespugli 176,42 grammi di marijuana e 12,16 gr di hashish.

Sono state accompagnate in questura 6 persone: un cittadino gambiano di 21 anni gravato da divieto di dimora, denunciato ai sensi dell’art.14 t.u. immigrazione e ai sensi dell’art.650 c.p. per inottemperanza al daspo, è stato inoltre espulso con contestuale ordine di allontanamento emesso dal Questore di Bologna. Un altro cittadino gambiano di 20 anni, senza precedenti, per il quale è stata disposta l’espulsione con relativo ordine di allontanamento emesso dal Questore di Bologna. Un cittadino pakistano di 26 anni, gravato da divieto di dimora, è stato denunciato ai sensi dell’art.650 c.p. per inottemperanza al daspo.

Inoltre un cittadino pakistano di 36 anni è stato denunciato ai sensi dell’art. 73 t.u. stupefacenti e gli è stato notificato il DASPO prefettizio. Un cittadino marocchino di 22 anni è stato denunciato ai sensi dell’art. 73 t.u. immigrazione e gli è stato notificato il DASPO prefettizio. Un altro cittadino marocchino di 19 anni è stato invitato a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione ai sensi dell’art. 15 tulps, sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 t.u. stupefacenti e gli è stato notificato il DASPO prefettizio.

Servizio interforze in Montagnola: guarda il video