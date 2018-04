Montagnola, coppia sorpresa con oltre un etto di marijuana vicino le scuole

Gli agenti li hanno fermati, dopo diverse segnalazioni. Sono stati così arrestati al termine di un controllo delle Polizia un 29enne e una 30enne, rispettivamente cittadini nigeriano e italiana, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio, con l'aggravante della vicinanza a luogo sensibile.

I due infatti sono stati avvistati mentre discutevano animatamente tra loro: addosso nel complesso gli sono stati trovati sette sacchetti di plastica contenenti marijuana per un totale di 105 grammi. Entrambi sno stati portati in Questura e sono in attesa della convalida dell'arresto.