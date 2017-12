Droga in Montagnola: 'Daspo' per altri giovani pusher

Altri due pusher allontanati con il "Daspo" disposto dal Prefetto di Bologna. La Polizia nel corso dei controlli di ieri mattina nel Parco della Montagnola, ha notatto due stranieri: uno si è dato alla fuga, l'altro ha gettato a terra un pacchetto di sigarette contenente circa 3 grammi di marijuana. Nonostante il quantitativo esiguo di droga, il nigeriano 23ene, volto noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 155 euro e allontanato in base all'ordinanza che aggrava la pena per chi viene sorpreso nell'area verde a spacciare droga (tre mesi di carcere e una pena pecuniaria).

Stessa sorte per un 19 enne nato in Guinea che stazionava nel parco. Anche lui conosciuto per l'attività di spaccio, è stato allontanato ieri pomeriggio.