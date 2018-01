Montagnola: vende droga a un 14enne e finisce in carcere

Vendeva della marijuana a un ragazzino. E' accaduto ieri pomeriggio all'interno del parco della Montagnola, quando i Carabinieri ha colto in flagrante un 24enne gambiano, così lo hanno arrestato.

L'acquirente è uno studente 14enne che è stato segnalato Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti e riaffidato ai genitori. Il pusher, senza fissa dimora e disoccupato, ha già diversi precedenti per reati commessi a Roma, ora è richiuso alla Dozza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Continua dunque il serrato servizio anti-droga, messo in atto dalle forze dell'ordine. Sabato scorso i militari dell'Arma hanno fatto un blitz all'ex Manifattura Tabacchi di via Ferrarese ammanettando due stranieri.

Il 10 dicembre, sempre in Montagnola, un pusher 22enne, si era rifiutato di esibire i documenti aggredendo due agenti della Municipale. Il giorno prima, un cittadino tunisino di 24 anni, con numerosi alias è stato sorpreso con circa 7 grammi di hashish nascosti all'interno di uno smartphone, nel vano batteria.

E ancora, mini-daspo e denuncia per spaccio per un 20enne, irregolare, che dopo aver nascosto un involucro contenente 6 grammi di marijuana sulla scalinata del Pincio, si era dato alla fuga. Stesso provvedimento per un 21enne. irregolare e senza fissa dimora che si è avvicinato a un Carabiniere in borghese per vendergli hashish.

MINI-DASPO. Si tratta della misura firmata dal prefetto Matteo Piantedosi e creata ad hoc per il Parco della Montagnola prevede l'aggravamento della pena per chi viene sorpreso nell'area verde a spacciare droga (tre mesi di carcere e una pena pecuniaria).