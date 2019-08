Operazione 'Strade sicure': pusher arrestato in Montagnola

Continuano i pattugliamenti congiunti tra polizia ed esercito nell'ambito del progetto 'strade sicure'. Ieri mattina un 45enne è stato arrestato da una volante, sorpreso mentre stava vendendo 10 grammi di 'erba' a un altro ragazzo, cittadino pakistano e connazionale del primo. L'altro giorno invece un 24enne, cittadino gambiano è stato denunciato per possesso si sostanze: intercettato in via Maroncelli, il giovane ha volontariamente consegnato agli agenti 50 euro e 20 grammi di marijuana. Oltre al presidio fisso, le pattuglie congiunte hanno preso a muoversi e acompiere pattugliamenti dinamici nella zona.