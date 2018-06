Montagnola, nuovo blitz anti-spaccio: uscite bloccate

Ancora un servizio interforze nel Parco della Montagnola oggi pomeriggio. Diverse volanti e camionette delle forze dell'ordine hanno chiuso gli ingressi nell'area.

Si tratta della terza operazione mirata per contrastare lo spaccio di stupefacenti, dopo quelle di fine marzo e di metà aprile.

"Pensiamo di estendere questo controllo in maniera sistematica", aveva detto il prefetto di Bolo gna, Matteo Piantedosi "una lotta continua- quindi - dobbiamo manifestare una presenza costante, per far capire che non esistono zone franche in città e in provincia", precisando che i due interventi fatti nelle ultime due settimane "non sono blitz, ma moduli che stiamo sperimentando in affiancamento a quelli ordinari che facciamo su quel sito, per scoraggiare presenze che non sono compatibili con la funzione di un'area verde all'interno della quale ci sono scuole e luoghi di intrattenimento".

Gallery