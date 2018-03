Rimane ferita mentre scavalca recinzione, 22enne in ospedale

Rimarrà ricoverata qualche giorno in rianimazione, ma non in pericolo di vita la 22enne che, ieri notte, si è seriamente ferita durante il tentativo di scavalcare la recinzione, per uscire dai giardini della Montagnola. La ragazza, ricoverata all'ospedale Maggiore, faceva parte di una comitiva che si era attardata, nella serata di ieri, all'interno dei giardini, rimanendo chiusa con il gruppo dentro il parco.

Proprio mentre stava cercando di aiutare la sua sorella minore a scavalcare, un rostro le si è conficcato addosso, probabilmente a una gamba, facendole perdere molto sangue. Immediata la chiamata dei soccorsi da parte degli amici. Sul posto, ieri sera, è intervenuta anche la Polizia.