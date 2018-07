Controlli antidroga in Montagnola, sequestrati 350 grammi di sostanze: due in manette

Si chiude con 45 persone identificate, un arresto per spaccio e 350 grammi di droga sequestrati, soprattutto marijuana e hashish, il blitz odierno delle Forze dell'Ordine nel Parco della Montagnola a Bologna. Nel dettaglio, la Polizia ha identificato una trentina di persone, cinque delle quali sono state accompagnate in Questura.

Di queste, un 18enne gambiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, un 25enne egiziano è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato e un 20enne gambiano è stato segnalato per uso personale. Inoltre, una 39enne ucraina irregolare sul territorio è stata fotosegnalata e un 24enne tunisino sara' accompagnato al Cie di Potenza.

Complessivamente sono circa 350 i grammi di droga sequestrati dai poliziotti. I Carabinieri, infine, hanno identificato 15 persone, quattro delle quali accompagnate in caserma e una sanzionata per uso personale. (Ama/ Dire)