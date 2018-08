Montagnola: 130 grammi di erba in un calzino, pusher in manette

Gli agenti della Squadra Mobile erano appostati e hanno seguito i suoi spostamenti, fino a quando l'hanno fermato e arrestato in via Irnerio.

E' accaduto ieri intorno a mezzogiorno: all'interno del Parco della Montagnola un cittadino nigeriano di 34 anni era seduto su una panchina con un altro giovane, quest'ultimo, l'acquirente, è stato controllato in Piazza XX settembre, mentre il 34enne, già daspato, è stato bloccato in via Irnerio. In tasca aveva 90 euro e gli agenti hanno fatto il percorso a ritroso fino a quando hanno trovato un calzino con 13 involucri contenenti 130 grammi marijuana, così hanno fatto scattare le manette.