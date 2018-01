Montagnola, altri tre minidaspo contro lo spaccio di droga

Altri tre Daspo prefettizi sono stati comminati ad altrettante persone, poiché trovate all'interno del parco della Montagnola ma con fatti di droga alle loro spalle. I provvedimenti sono stati notificati durante i controlli svolti ieri pomeriggio dalla Polizia, nei confronti di un 22enne cittadino costa-ivoriano, un 19enne cittadino gambiano e un 20enne cittadino nigeriano. Per loro l'intimazione è quella di stare lontani dal Parco per almeno sei mesi, pena una denuncia.

Sempre nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti altre tre persone sono state denunciate dalla Polizia: in via Bolognese un cittadino senegalese di 32 anni è stato trovato con un coltellino e 7 grammi di marijuana, mentre in via del Pratello un cittadino marocchino di 47 anni aveva addosso 11 grammi di hashish. Infine, in Piazza Verdi, un 27enne originario del Marocco, che non aveva rispettato un ordine di espulsione.