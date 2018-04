Montagnola: nasconde TV al plasma, nei guai 21enne

Tentava di coprire un oggetto molto ingombrante, così ha attirato l'attenzione degli agenti di una volante. E' accaduto ieri sera poco prima delle 23.30 nel Parco della Montagnola, quando i poliziotti hanno notato la singolare scena: un uomo accovacciato che alla meno peggio tentava di nascondere un televisore al plasma.

L'uomo, identificato come cittadino gambiano di 21 anni, regolare e con permesso di soggiorno, non ha saputo indicarne la provenienza, così è stato denunciato per ricettazione.