Operativo da stamattina il pattugliamento misto per la sicurezza in Montagnola. Il presidio, suddiviiso in turni, andrà avanti fino alle 20.

Già nelle prime ore numerose persone fermate e identificate dalle forze dell'ordine, al lavoro anche con unità cinofile. Soddisfatti i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Giaccaglia Betti.