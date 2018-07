Rapina in Montagnola: la picchia e fugge con la borsa, arrestato 25enne

Un 25enne è stato arrestato ieri mattina dalla Polizia dopo essere stato riconosciuto come l'autore di una rapina avvenuta poco prima, in Montangola, ai danni di una 22enne. Sul giovane, cittadino tunisino, pendeva già un ordine di carcerazione, e il ragazzo aveva già collezionato una serie di pregiudizi in materia di stupefacenti.

I fatti si sono consumanti intorno alle 7:20 quando un uomo, un cesenate classe 1978 che faceva jogging al parco, ha notato un giovane picchiare una donna, per poi fuggire. Chiamato il 113 e con gli agenti sul posto, la giovane ha spiegato di essere stata aggredita a scopo di rapina, con la borsa e il cellulare spariti assieme a 120 euro in contanti.

Il 25enne viene poi rintracciato a poca distanza dal luogo dei fatti, in mezzo a un gruppo di giacigli di fortuna mentre faceva finta di dormire. Identificato e riconosciuto come l'autore del gesto, al giovane ora in carcere in attesa della convalida dell'arresto viene addebitato anche l'ordine di cattura, emesso in seguito a un fatto precedente. Nesuna traccia della borsa e del cellulare della ragazza, mentre il 26enne è stato trovato in posseso di una cinquantina di euro.