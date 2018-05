15enne rapinato con il coltello in Montagnola, arrestati due giovani

Era stato avvicinato venerdì da due giovani che gli avevano puntato il coltello, rapinandolo. Per questo, la Squadra Mobile di Bologna ha messo la manette a due 'volti noti' del centro storico. Gli arresti sono scattati poche ore dopo la rapina: i due, F.T. e N.A. sono entrambi cittadini marocchini, il primo di 22 anni e il secondo di 17.

Entrambi sono stati riconosciuti dagli investigatori sulla base delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, e tra gli effetti personali della vittima abbandonati dopo la rapina il personale della Polizia Scientifica ha rinvenuto anche una impronta digitale.



Sulla base dei gravi indizi raccolti la Squadra Mobile ha proceduto quindi al fermo d’iniziativa dei rapinatori, dei quali uno è stato associato presso la locale Casa Circondariale “Rocco d’Amato” e l’altro, in quanto minore, presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Pratello”. In data odierna ad entrambi è stata applicata la custodia cautelare in carcere.