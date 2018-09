Montagnola: presidio fisso H24 e servizio anti-droga, 5 denunciati

Il primo giorno del presidio H24 nel Parco della Montagnola, è stato attivato nuovamente un servizio interforze. Sono stati controllate 19 persone, 9 delle quali portate in Questura per l'identificazione.

5 le denunce della Polizia: tre gambiani di 29, 21 e 26 anni per inottemperanza al Daspo, un loro connazionale 20enne per inottemperanza ordine di espulsione, reiterato dal Questore e un 19enne nigeriano per inottemperanza a Daspo e ad espulsione.

Sono stati espulsi nella giornata di oggi: due cittadini tunisini regolari sul territorio italiano di 31 e 24 anni e due cittadini gambiani di 19 e 27 anni

Sono stati sequestrati 13,30 grammi di marijuana a carico di ignoti.