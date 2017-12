Montagnola: due etti di 'erba' addosso, 29enne in manette

Un cittadino nigeriano di 29 anni, A.S., è stato arrestato per spaccio ieri pomeriggio, al Parco dell Montagnola. Il giovane è stato bloccato dopo aver cercato di fuggire dagli agenti della Polizia che stavano pattugliando la zona. Addosso all'uomo, regolare e incensurato, sono stati trovati circa due etti di marijuana e una cinquantina di euro in contanti.

Al giovane è stato comminato anche il mini-Daspo prefettizio. Nel complesso delle operazioni anti-spaccio, la Polizia con l'aiuto del cane Irvin ha recuperato altri 70 grammi di 'erba' e una quindicina di grammi di hashish.